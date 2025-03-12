جريمة مروعة تهز المغرب .. جثة طفلة في حاوية قمامة

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الطفلة تُدعى "جيداء"، وكانت تقطن في الحي الإداري قرب مقر الجماعة ومركز الدرك الملكي بسيدي الطيبي، وقد اختفت ليلة أمس الاثنين أثناء أداء صلاة التراويح.
وتم تداول صور الطفلة المفقودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم العثور عليها في وقت لاحق داخل حاوية نفايات كبيرة صباح أمس الثلاثاء.
وقد أثار هذا الحادث الفاجع موجة من الاستنكار والغضب في صفوف سكان المنطقة، الذين طالبوا بتعزيزات أمنية فورية، كما دعوا إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة كل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة.
وتستمر التحقيقات في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث وكشف هوية الجناة، في وقت يترقب فيه الجميع تحرك السلطات المختصة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة المؤلمة.
سكاي نيوز
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