 
الأربعاء 2025-03-12 09:51 ص
 

جريمة مروعة تهز المغرب .. جثة طفلة في حاوية قمامة

عناصر الشرطة المغربية في أحد شوارع الرباط
عناصر الشرطة المغربية في أحد شوارع الرباط
 
الأربعاء، 12-03-2025 07:16 ص
الوكيل الإخباري-  عُثر، أمس الثلاثاء، في منطقة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة المغربي، على جثة طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، ملقاة في حاوية قمامة.اضافة اعلان


وبحسب مصادر هسبريس، فإن الطفلة تُدعى "جيداء"، وكانت تقطن في الحي الإداري قرب مقر الجماعة ومركز الدرك الملكي بسيدي الطيبي، وقد اختفت ليلة أمس الاثنين أثناء أداء صلاة التراويح.

وتم تداول صور الطفلة المفقودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم العثور عليها في وقت لاحق داخل حاوية نفايات كبيرة صباح أمس الثلاثاء.

وقد أثار هذا الحادث الفاجع موجة من الاستنكار والغضب في صفوف سكان المنطقة، الذين طالبوا بتعزيزات أمنية فورية، كما دعوا إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة كل من يقف وراء هذه الجريمة البشعة.

وتستمر التحقيقات في الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث وكشف هوية الجناة، في وقت يترقب فيه الجميع تحرك السلطات المختصة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة المؤلمة.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الشاب وليد خالد يوسف الترك رحمه الله

ترند بحثاً عن لقمة العيش .. حزن يعم مواقع التواصل بعد وفاة سائق جرافة في اربد

ا

طب وصحة 6 أطعمة يجب تجنبها في السحور لعدم رفع سكر الدم

مجلس الوزراء

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية

بث

طب وصحة أضرار تناول الصودا الدايت بعد الإفطار في رمضان

ل

أخبار محلية الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

الفريق الوطني لحماية الأسرة

أخبار محلية الوطني لشؤون الأسرة يعد رسائل قانونية لحماية المرأة

أرشيفية لطلاب في مدرسة بالولايات المتحدة

عربي ودولي وزارة التعليم الأميركية تسرّح نصف موظفيها

ا

عربي ودولي شيخ في الأزهر: الزواج الثاني حق لكل رجل



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة