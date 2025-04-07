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جريمة مروعة تهز مصر.. مقتل رجل أعمال وتقطيع جثته داخل شقته

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تعبيرية
 
الإثنين، 07-04-2025 09:10 ص

الوكيل الإخباري-  كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل أعمال، بعدما تم العثور على جثمانه مقطع الأوصال داخل شقته بمنطقة التجمع الأول في القاهرة.

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بدأت الواقعة بتلقي السلطات بلاغًا من نجل الضحية، الذي توجه إلى شقة والده بعد انقطاع الاتصال به لساعات. وعند وصوله إلى الشقة، اكتشف مشهدًا صادمًا حيث وجد جثمان والده مقطعًا بطريقة وحشية.


انتقلت فرق البحث الجنائي إلى مسرح الجريمة على الفور، وبدأت التحقيقات وجمع الأدلة. تم استجواب الابن ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الجناة، وهما شخصان من محافظة القاهرة. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن أحد المتهمين ارتكب الجريمة بدافع الانتقام بعدما اكتشف علاقة بين المجني عليه وشقيقته، فاستعان بصديقه وتوجها معًا إلى شقة الضحية حيث اعتديا عليه حتى فارق الحياة.


تم ضبط المتهمين، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الجريمة وبعض المتعلقات الشخصية للضحية. وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجناة.

 

لبنان 24 

 
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