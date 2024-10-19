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جريمة مروعة..تونسي يذبح زميله في منزله

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 19-10-2024 03:59 م

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة بوحجر بولاية المنستير التونسية جريمة مأساوية، راح ضحيتها أربعيني ذبحاً على يد زميله الشاب العشريني.

وفي التفاصيل، أقدم شاب، 22 عاماً، على قتل رجل، 46 عاماً، بسكين، بعد استدراج زميله في العمل إلى منزله، وذبحه في غرفته، ثم لاذ بالفرار.

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وحسب مساعد الوكيل العام والمتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، في تصريحات إذاعية فإن القاتل أعلم أحد أصدقائه بارتكابه الجريمة، فأبلغ عنه الأمن.

 


وتمكّنت السلطات من القبض على الجاني، وبصحبته شخصين آخرين بعد ساعات من الجريمة، على متن حافلة للنقل العمومي، حيث كان ينوي الفرار.

 

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