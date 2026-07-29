جريمة مروعة في أميركا.. رجل يقتل أسرته كاملة وينهي حياته

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الوكيل الإخباري- شهدت ولاية ميشيغان الأميركية جريمة أسرية مروعة، بعدما قتل رجل زوجته وأطفالهما الستة داخل منزلهم في بلدة غراند هيفن، قبل أن يشعل النار في المنزل وينتحر. اضافة اعلان





وأكد مكتب شريف مقاطعة أوتاوا، استنادًا إلى نتائج التحقيقات وتشريح الجثامين، أن الزوج أطلق النار على زوجته وأطفاله، الذين تراوحت أعمارهم بين 5 و15 عامًا، كما نفقت الحيوانات الأليفة داخل المنزل، قبل أن يُضرم النار في المكان في محاولة لإخفاء الجريمة.



وكشفت منشورات سابقة للزوجة على منصة "ريديت" عن معاناتها من الخيانة والخلافات الزوجية، إلا أن السلطات الأميركية شددت على أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم يُحدد الدافع الرسمي للجريمة حتى الآن.









