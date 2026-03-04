الأربعاء 2026-03-04 03:04 م

جريمة مروّعة في العراق.. قتل والديه وهرب

الأربعاء، 04-03-2026 01:24 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عراقية عن أن شاباً قتل والديه بإطلاق النار داخل منزلهما في منطقة الأمين شرقي بغداد، قبل أن يختفي عن الأنظار، فيما لا تزال دوافع الجريمة غير معروفة.اضافة اعلان


وبحسب "السومرية نيوز"، استخدم المتهم مسدساً في تنفيذ الجريمة، وقد هرعت قوة أمنية إلى المكان بعد تلقي البلاغ وبدأت عمليات تمشيط لتعقبه من دون توقيفه حتى الآن. ونقل عن مصدر أمني أن التحقيقات ما تزال في مراحلها الأولية من دون كشف تفاصيل إضافية، مرجحاً اتضاح الملابسات بعد توقيف المتهم واستجوابه، فيما لم تصدر وزارة الداخلية بياناً بشأن الحادثة.

وأشار التقرير إلى أن الواقعة تعيد إلى الواجهة ملف الجرائم العائلية في العراق، مستذكراً حادثة مماثلة في النجف منتصف شباط الماضي قُتل فيها أكاديمي طعناً على يد نجله، قبل أن ينهي الابن حياته بعد ارتكاب فعلته.
 
 


