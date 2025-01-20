جريمة مروعة في سوريا: رجل يقتل ابنته ويصيب زوجته قبل أن ينتحر

الوكيل الإخباري- في جريمة مروعة شهدتها قرية لبّين بريف السويداء الغربي في سوريا، قتلت الشابة ليليان أبو سرحان (19 عاماً) وأصيبت والدتها هدايا أبو سرحان بجروح خطيرة، على يد والدها عز الدين أبو سرحان.



اضافة اعلان

ووفقاً لوسائل إعلام سورية، أطلق الأب النار على ابنته وزوجته قبل أن يُعثر عليه مقتولاً في منزله، وسط ترجيحات بانتحاره بعد ارتكاب الجريمة.

الحادثة أثارت صدمة كبيرة بين أهالي القرية، الذين أكدوا أن ليليان كانت معروفة بطيبتها وحبها للحياة، مما جعل وقع الجريمة أكثر ألماً.



وفي تعليق مؤثر، نعت صديقتها نور الهدى ليليان قائلةً: "حبايب ادعوا لرفيقتي وجارتي بالرحمة، ليليان كانت بنت طيوبة وخلوقة، صاحبة قلب نظيف ومُحبّة للخير".

