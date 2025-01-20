جريمة مروعة في سوريا: رجل يقتل زوجته وابنته قبل أن ينتحر

وفي تعليق مؤثر، نعت صديقتها نور الهدى ليليان قائلةً: "حبايب ادعوا لرفيقتي وجارتي بالرحمة، ليليان كانت بنت طيوبة وخلوقة، صاحبة قلب نظيف ومُحبّة للخير".
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