جريمة هزت الجزائر..طعنوه وعذبوه ونشروا الفيديو على مواقع التواصل

لتفتح مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها حول ملابسات وأسباب الجريمة، والتي تناقل سكان المنطقة أنها صراع حول فتاة.
وأثار الفيديو، موجة غضب بين رواد التواصل حيث اعتبروه "مرحلة أخرى من مراحل الإجرام في الجزائر"، الذي يستدعي ،حبسهم من قبل الأجهزة الأمنية لمراجعة أسبابه وتداعياته"
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