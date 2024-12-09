'جسم مضيء' في سماء طهران يثير البلبلة_ فيديو

الوكيل الإخباري- رصد "جسم مضيء" في سماء طهران عاصمة إيران ومناطق محاذية، يوم السبت، مما أحدث بلبلة وأثار فضول سكان العاصمة الإيرانية.

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وأكدت وسيلة إعلام إيرانية أنه "مرتبط باختبار أجراه الحرس الثوري".



بدورها، أشارت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، إلى أن "ما شوهد مرتبط باختبار (عسكري) في ظروف حقيقية أجراه الحرس الثوري الإيراني".



ولم تقدم الوكالة أو الحرس تفاصيل بشأن طبيعة هذا "الجسم المضيء"، بينما رجح بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن يكون "صاروخا".



وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جسما يخترق السماء يتبعه خط من الدخان الأبيض اللون عند الفجر.



وشوهد الجسم في سماء طهران ومدينة كرج الواقعة إلى الغرب منها.





صور ترصد جسم مضيء في سماء بعض المدن فجر اليوم

من بينها



وبحسب المتابعات فإن هذا الجسم المضيء مرتبط باختبار ميداني روتيني للحرس الثوري .. وكالة تسنيم الإيرانية :صور ترصد جسم مضيء في سماء بعض المدن فجر اليوممن بينها #طهران #كرج ..وبحسب المتابعات فإن هذا الجسم المضيء مرتبط باختبار ميداني روتيني للحرس الثوري .. pic.twitter.com/HuICVRPfLe December 7, 2024

سكاي نيوز