'جسم مضيء' في سماء طهران يثير البلبلة_ فيديو

بدورها، أشارت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، إلى أن "ما شوهد مرتبط باختبار (عسكري) في ظروف حقيقية أجراه الحرس الثوري الإيراني".
ولم تقدم الوكالة أو الحرس تفاصيل بشأن طبيعة هذا "الجسم المضيء"، بينما رجح بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن يكون "صاروخا".
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جسما يخترق السماء يتبعه خط من الدخان الأبيض اللون عند الفجر.
وشوهد الجسم في سماء طهران ومدينة كرج الواقعة إلى الغرب منها.
صور ترصد جسم مضيء في سماء بعض المدن فجر اليوم
من بينها #طهران و #كرج ..
وبحسب المتابعات فإن هذا الجسم المضيء مرتبط باختبار ميداني روتيني للحرس الثوري .. pic.twitter.com/HuICVRPfLe
-
أخبار متعلقة
-
يقدر بملايين الدولارات .. فيديو لمرآب سيارات بشار الأسد
-
ماكينة قهوة تركية وتيرموس شاي لتحضير القهوة والشاي التركي في منزلك
-
رسالة للموسيقار موزارت تباع بـ 400 ألف دولار
-
احذر.. تصرف شائع يزيد من استهلاك الكهرباء في منزلك
-
بحث يفسر سبب تكرار الأطفال مشاهدة نفس البرامج والألعاب
-
عرض لوحة فنية فارغة في ألمانيا بسعر صادم!
-
أفضل طرق تنظيف الأثاث والإكسسوارات المصنوعة من الجلد اللامع
-
ستينية تسقط في حفرة أثناء البحث عن قطتها في أمريكا