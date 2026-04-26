جماجم الطيور.. مفتاح سري لفك شفرة ذكاء الديناصورات المنقرضة

وفي كتابه قصة الطيور، يؤكد بروسات أن الطيور ليست مجرد أقارب للديناصورات، بل هي في الواقع امتداد لها، إذ نجت من الانقراض الجماعي قبل 66 مليون عام.
ويوضح أن تطور الطيور من ديناصورات مفترسة صغيرة كان عملية تدريجية استمرت ملايين السنين، حيث ظهر الريش أولًا للعزل الحراري قبل أن يُستخدم لاحقًا في الطيران.
التنبؤ بالسلوك عبر الطيور
يعتمد العلماء على دراسة أدمغة وجماجم الطيور الذكية مثل الغراب والإيمو، التي أظهرت قدرات على التخطيط والتعاطف.
ويشير بروسات إلى أنه إذا تم ربط سمات دماغية معينة بسلوكيات محددة لدى الطيور الحالية بدرجة عالية من الدقة، فمن الممكن استنتاج وجود سلوكيات مشابهة لدى الديناصورات.
كيف نجت الطيور؟
يرجّح الباحث أن أسلاف الطيور الحديثة نجت من الكارثة بفضل مناقيرها التي مكّنتها من التغذي على البذور بعد انهيار الغابات، إضافة إلى قدرتها على النمو السريع والتكيف.
وبعد الانقراض، ظهرت أنواع مفترسة ضخمة مثل "طيور الرعب" في أمريكا الجنوبية، والتي يُعتقد أنها شكّلت نسخة متطورة من ديناصورات مفترسة قديمة.
أدلة من الأجنة والحمض النووي
تشير الدراسات إلى أن جنين طائر السمان يمتلك في مراحله المبكرة خصائص تشبه ديناصورات الثيروبود، كما نجح العلماء في تحفيز نمو أسنان لدى أجنة الدجاج عبر تجارب جينية، ما يعزز فرضية الانتماء لنفس السلالة.
ويختتم بروسات بأن الطيور تُعد من أكثر الكائنات قدرة على التكيّف، وهو ما ساعدها على البقاء، لتكون الكائنات الوحيدة من سلالة الديناصورات التي ما تزال تعيش حتى اليوم.
أخبار متعلقة
-
خمول ما بعد الظهر.. هل فنجان قهوتك الصباحي هو المتهم الأول؟
-
وحيد قرن ينهي حياة رجل كرس عمره لحمايته في جنوب إفريقيا
-
روسيا تطور اختبارا سريعا لتشخيص النوبات القلبية
-
دراسة جديدة: شرق إفريقيا يقترب من انقسام جيولوجي تاريخي
-
دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء
-
6 أخطاء غذائية شائعة تفسد نتائج التمارين
-
خطر خفي في أكياس الشاي يثير مخاوف صحية
-
رد فعل "صادم" من طالب سوداني ضُبط متلبسا بحالة غش