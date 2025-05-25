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جنون "لابوبو".. مشاجرات وطوابير لساعات في لندن! (فيديو)

اتعهنته
تعبيرية
 
الأحد، 25-05-2025 10:25 ص

الوكيل الإخباري-   اندلع شجار جماعي داخل متجر "بوب مارت" في مركز "وستفيلد ستراتفورد" التجاري بلندن، بعدما تدافع المتسوقون للحصول على دمى "لابوبو" الشهيرة، ما استدعى تدخل الأمن وسط مشاهد فوضوية انتشرت على الإنترنت.

دمى "لابوبو"، التي تُشبه الكائنات الغريبة وتُباع ضمن "الصناديق العمياء"، شهدت إقبالًا هائلًا أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء من 13.50 إلى 600 جنيه إسترليني. وتُعزى شعبيتها إلى دعم نجمات مثل ليزا من "بلاك بينك" وريانا.

ردًا على الحادث، قررت "بوب مارت" سحب الدمى من متاجرها الـ16 في بريطانيا حتى يونيو، مؤكدة سعيها لإطلاق آلية بيع جديدة أكثر تنظيمًا.

عشاق الدمى، ومن بينهم آشلي بوشي التي أنفقت أكثر من 1000 جنيه لاقتناء 13 دمية، أعربوا عن استيائهم، محذرين من انتشار النسخ المقلدة، وسط استمرار الهوس الجماهيري بهذه اللعبة الفيروسية.

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