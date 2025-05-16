جوهرة البحر الأبيض المتوسط النادرة تباع بأكثر من 21 مليون دولار

الوكيل الإخباري- أعلنت دار Sotheby's للمزادات عن بيع ماسة زرقاء نادرة بمبلغ 21.5 مليون دولار.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الماسة النادرة التي أطلق عليها اسم "جوهرة البحر الأبيض المتوسط"، بيعت في مزاد في جينيف في 13 مايو الجاري، وهي عبارة عن ماسة بوزن 10.3 قيراط، كانت تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار.

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وبدأ المزاد على الماسة بتسعة ملايين فرنك سويسري (10.8 مليون دولار)، وبعدها تضاعف سعر الماسة تقريبا، واشتراها جامع مقتنيات أمريكي لم يتم الكشف عن اسمه، مقابل 17.9 مليون فرنك سويسري (21.5 مليون دولار).



وأشارت دار Sotheby's للمزادات إلى أن الماسة تم استخراجها عام 2024 من مناجم كولينان في جنوب إفريقيا، وتعد من أندر الماسات في العالم، وأحدث ضجة كبيرة في عالم الأحجار الكريمة، وقبل عرضها للبيع في جينيف عرضت في معرض Sotheby's في أبو ظبي إلى جانب سبعة ماسات وأحجار كريمة أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.



ويشير موقع Sotheby's إلى أن 0.3% من الألماس فقط لديه اللون الأزرق النادر، ونسبة أقل من هذه الأحجار تمتلك لون Fancy Vivid Blue المميز مثل الماسة التي تم بيعها مؤخرا.