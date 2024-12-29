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"جيجو" الكورية تعتذر عن كارثة الطائرة .. وتتعهد بالمساعدة

طائرة كوريا الجنوبية احترقت على المدرج
طائرة كوريا الجنوبية احترقت على المدرج
الأحد، 29-12-2024 10:21 ص
الوكيل الإخباري-  قدّمت شركة "جيجو" الكورية الجنوبية للطيران المنخفض التكلفة "اعتذارها الصادق" وتعهّدت بذل كلّ ما بوسعها للمساعدة إثر تحطّم طائرة ركاب تابعة لها أثناء هبوطها في مطار جنوبي غرب البلاد وعلى متنها 181 شخصا تأكّد حتى الساعة مقتل عشرات منهم.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان: "نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كلّ ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسبّبنا بقلق".

ٍسكاي نيوز
 
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