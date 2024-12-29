"جيجو" الكورية تعتذر عن كارثة الطائرة .. وتتعهد بالمساعدة

وقالت الشركة في بيان: "نحن في شركة طيران جيجو سنبذل كلّ ما في وسعنا للاستجابة لهذا الحادث. نقدّم اعتذارنا الصادق عن تسبّبنا بقلق".
ٍسكاي نيوز
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