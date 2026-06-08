جين بشري يغيّر أصوات الفئران - صور

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن صغار فئران عُدلت وراثيًا لتحمل جينًا بشريًا مرتبطًا باللغة أظهرت أنماطًا صوتية مختلفة عن الفئران الطبيعية.

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ووفقًا للدراسة، أصدرت هذه الفئران خلال الرضاعة نداءات فوق صوتية أعلى نبرة وأكثر تنوعًا أثناء استدعاء الأمهات مقارنة بالفئران العادية.



وقال روبرت ب. دارنيل، رئيس مختبر علم الأورام العصبي الجزيئي بجامعة روكفلر وأحد مؤلفي الدراسة، إن صغار الفئران تصدر عادة أنماطًا صوتية محددة، لكن الفئران المعدلة أظهرت اختلافات واضحة في بعض هذه الأنماط.



ومع بلوغها مرحلة النضج، أطلق الذكور المعدلون نداءات أكثر تعقيدًا أثناء التودد للإناث مقارنة بالفئران الطبيعية، ما يشير إلى تغير في سلوك التواصل الصوتي.



ما هو الجين البشري؟

يرتبط ذلك بجين يُعرف باسم NOVA1، وهو موجود لدى العديد من الكائنات، لكن النسخة البشرية منه تحتوي على تغير طفيف يُسمى I197V.



في البداية لم تُلاحظ اختلافات كبيرة في وظيفة البروتين، لكن لاحقًا تبين أنه يؤثر في جينات مرتبطة بإنتاج الأصوات والتواصل الصوتي.



وقالت الباحثة يوكو تاجيما إن عددًا من الجينات المرتبطة بالصوت تتأثر مباشرة بهذا البروتين، ما يدعم دوره في تنظيم إصدار الأصوات.



لغز تطور جين اللغة

تشير النتائج إلى أن أقارب الإنسان المنقرضين مثل النياندرتال والدينيسوفان لم يحملوا المتغير البشري نفسه.



ويرجح الباحثون أن هذا المتغير ظهر لدى أسلاف الإنسان الحديث في إفريقيا ثم انتشر لاحقًا، وربما ساهم في تطور قدرات التواصل واللغة.



لكن العلماء يؤكدون أن تطور اللغة البشرية عملية معقدة لا يمكن تفسيرها بجين واحد فقط، بل تتداخل فيها عوامل وراثية وبيئية متعددة.



