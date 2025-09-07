حادثة حفل "كولدبلاي"...تطورات جديدة في قصة كريستين كابوت

الوكيل الإخباري- قدّمت كريستين كابوت، الرئيسة السابقة للموارد البشرية في شركة Astronomer، طلب طلاق رسمي من زوجها أندرو كابوت، بعد أقل من شهر على انتشار فيديو أظهرها في موقف حميمي مع رئيسها آندي برايون خلال حفل Coldplay قرب بوسطن.

اضافة اعلان



الواقعة بدأت حين رصدت "كاميرا القبلة" الثنائي وهما يتعانقان، ليتحول المشهد إلى مادة ساخرة على وسائل التواصل، خاصة أن كلاً منهما كان متزوجًا. وزاد من الجدل تعليق المغني كريس مارتن: "إما أنهما على علاقة أو خجولان للغاية".



كريستين (52 عامًا) تقدّمت بأوراق الطلاق في 13 أغسطس بمحكمة بورتسموث، نيوهامبشاير. أما زوجها أندرو، الرئيس التنفيذي لشركة Privatier Rum، فهو ينتمي لعائلة بوسطنية ثرية، وسيكون هذا طلاقه الثالث.



بحسب مقربين، فإن العلاقة بين الزوجين كانت متوترة قبل الفضيحة، رغم شرائهما منزلًا فخمًا بقيمة 2.2 مليون دولار قبل 5 أشهر فقط.



طليقة أندرو السابقة، جوليا كابوت، علّقت بحدة قائلة: "ما حدث هو كارما.. لا أظن أنه شعر بالأذى، بل بالحرج فقط".