الأحد 2025-09-07 11:10 ص
 

حادثة حفل "كولدبلاي"...تطورات جديدة في قصة كريستين كابوت

96
حادثة حفل كولدبلاي
 
الأحد، 07-09-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   قدّمت كريستين كابوت، الرئيسة السابقة للموارد البشرية في شركة Astronomer، طلب طلاق رسمي من زوجها أندرو كابوت، بعد أقل من شهر على انتشار فيديو أظهرها في موقف حميمي مع رئيسها آندي برايون خلال حفل Coldplay قرب بوسطن.

اضافة اعلان


الواقعة بدأت حين رصدت "كاميرا القبلة" الثنائي وهما يتعانقان، ليتحول المشهد إلى مادة ساخرة على وسائل التواصل، خاصة أن كلاً منهما كان متزوجًا. وزاد من الجدل تعليق المغني كريس مارتن: "إما أنهما على علاقة أو خجولان للغاية".


كريستين (52 عامًا) تقدّمت بأوراق الطلاق في 13 أغسطس بمحكمة بورتسموث، نيوهامبشاير. أما زوجها أندرو، الرئيس التنفيذي لشركة Privatier Rum، فهو ينتمي لعائلة بوسطنية ثرية، وسيكون هذا طلاقه الثالث.


بحسب مقربين، فإن العلاقة بين الزوجين كانت متوترة قبل الفضيحة، رغم شرائهما منزلًا فخمًا بقيمة 2.2 مليون دولار قبل 5 أشهر فقط.


طليقة أندرو السابقة، جوليا كابوت، علّقت بحدة قائلة: "ما حدث هو كارما.. لا أظن أنه شعر بالأذى، بل بالحرج فقط".

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

56

فن ومشاهير أنغام تعود للأضواء بعد رحلة علاجية صعبة.. أول ظهور مع إلهام شاهين - صورة

اندماج "تقدّم" و"إرادة" تحت مظلة حزب جديد باسم "مبادرة"

أخبار محلية اندماج "تقدّم" و"إرادة" تحت مظلة حزب جديد باسم "مبادرة"

بلغ إجمالي كميات النفط الخام العراقي المورَّد للمملكة خلال العام الماضي 2024 حوالي 3.578 مليون برميل، نُقلت بواسطة 14,027 صهريجًا. وتشكّل هذه الكميات نحو 7 بالمئة من حاجة السوق الأردني، بحسب التقرير ا

اقتصاد محلي 3.578 مليون برميل نفط خام واردات المملكة من العراق العام الماضي

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس" التي تطلقها تكية أم علي سنوياً

اجتماع حكومي إسرائيلي بمكان سري تحت الأرض

فلسطين اجتماع حكومي إسرائيلي بمكان سري تحت الأرض

96

منوعات حادثة حفل "كولدبلاي"...تطورات جديدة في قصة كريستين كابوت

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا

عربي ودولي رئيس الوزراء الياباني يقرر التنحي من منصبه

جانب من أضرار الانفجار

عربي ودولي انفجار غاز قوي غرب طهران يوقع 14 إصابة ويدمر 7 مبان سكنية



 
 





الأكثر مشاهدة