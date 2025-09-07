حادثة حفل "كولدبلاي"...تطورات جديدة في قصة كريستين كابوت

الواقعة بدأت حين رصدت "كاميرا القبلة" الثنائي وهما يتعانقان، ليتحول المشهد إلى مادة ساخرة على وسائل التواصل، خاصة أن كلاً منهما كان متزوجًا. وزاد من الجدل تعليق المغني كريس مارتن: "إما أنهما على علاقة أو خجولان للغاية".
كريستين (52 عامًا) تقدّمت بأوراق الطلاق في 13 أغسطس بمحكمة بورتسموث، نيوهامبشاير. أما زوجها أندرو، الرئيس التنفيذي لشركة Privatier Rum، فهو ينتمي لعائلة بوسطنية ثرية، وسيكون هذا طلاقه الثالث.
بحسب مقربين، فإن العلاقة بين الزوجين كانت متوترة قبل الفضيحة، رغم شرائهما منزلًا فخمًا بقيمة 2.2 مليون دولار قبل 5 أشهر فقط.
طليقة أندرو السابقة، جوليا كابوت، علّقت بحدة قائلة: "ما حدث هو كارما.. لا أظن أنه شعر بالأذى، بل بالحرج فقط".
-
أخبار متعلقة
-
لماذا تكون نوافذ الطائرات والسفن مستديرة دائما؟
-
سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في تنزانيا! - فيديو
-
"عملية المطرقة".. فرار درامي لمسجونين في الهند (فيديو)
-
لماذا لا نتذكر طفولتنا المبكرة؟.. العلماء يجيبون
-
ممرضة تنقذ مسنًا بعد إعلان وفاته داخل مول بالكويت
-
امرأة تعثر على كنز وصف بأنه "أعظم اكتشاف خلال 10 سنوات" في التشيك
-
مارك زوكربيرغ يقاضي مارك زوكربيرغ .. القصة كاملة
-
الكشف عن حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش