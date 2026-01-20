حادثة طعن في مقهى بمخبز في سامسون بتركيا - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد مقهى داخل مخبز في مدينة سامسون التركية حادثة طعن مفاجئة، عندما هاجم شاب اثنين من الزبائن بسكين، ما تسبب بحالة فوضى وذعر داخل المكان.

وتم نقل المصابين، وهما شابان يبلغان من العمر 17 و19 عامًا، إلى المستشفى، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة. من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا في الحادث، بينما فرّ المهاجم من الموقع، ويجري البحث عنه لتحديد هويته والقبض عليه.