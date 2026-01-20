الثلاثاء 2026-01-20 11:06 ص

حادثة طعن في مقهى بمخبز في سامسون بتركيا - فيديو

لعغغا
من الفيديو
 
الثلاثاء، 20-01-2026 09:42 ص

الوكيل الإخباري-   شهد مقهى داخل مخبز في مدينة سامسون التركية حادثة طعن مفاجئة، عندما هاجم شاب اثنين من الزبائن بسكين، ما تسبب بحالة فوضى وذعر داخل المكان.

اضافة اعلان


وتم نقل المصابين، وهما شابان يبلغان من العمر 17 و19 عامًا، إلى المستشفى، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة. من جهتها، فتحت السلطات تحقيقًا في الحادث، بينما فرّ المهاجم من الموقع، ويجري البحث عنه لتحديد هويته والقبض عليه.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي ترامب: "الناتو" مدين لي بوجوده ولولاي لانهار

وفيت رضيعة، صباح الثلاثاء، نتيجة البرد القارس في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية، بأن الرضيعة شذى أبو جراد البالغة من العمر 7 أشهر توفيت في مدينة غزة؛ بسبب البرد القارس. وبوفاة الطفلة أبو جراد، ترتفع ح

فلسطين وفاة رضيعة نتيجة البرد القارس في مدينة غزة

سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

عربي ودولي سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل

ا

منوعات مشادة عنيفة في الشارع العام بين أوروبية وفتاة أفريقية تثير غضبًا واسعًا- فيديو

7

منوعات لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو

ت

فيديو الوكيل اشكروا نعم الله.. وتفقدوا جيرانكم في هذه الأجواء الباردة ❤

ا

اقتصاد محلي تجارة الأردن: مجلس تكنولوجيا المستقبل يعزز مسار التحول الرقمي

تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا

عربي ودولي تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا



 






الأكثر مشاهدة