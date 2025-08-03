حادثة غير متوقعة حصلت في تركيا... عرض زواج يتحول إلى كارثة - فيديو

وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل لحظة تحدث الشاب مع حبيبته عبر جهاز لاسلكي من أرض المطار، قبل أن تسقط الطائرة فجأة أمامه مباشرة، بعد لحظات من موافقتها على الزواج.
ورغم تحطم الطائرة، نجت الشابة وقائد الطائرة، لكنهما أُصيبا بجروح خطيرة، ويتلقيان العلاج في المستشفى، وقد تجاوزا مرحلة الخطر وفق تقارير إعلامية.
السلطات التركية فتحت تحقيقًا للوقوف على أسباب سقوط الطائرة، فيما أثارت الواقعة جدلاً واسعًا حول خطورة عروض الزواج المبالغ فيها وغير الآمنة.
Adana'da düşen eğitim uçağının, kazada yaralanan Şeyda Doğan'a yapılan evlilik teklifi organizasyonu için havalandığı öğrenildi.
Uçaktaki Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın 'evet'… pic.twitter.com/7EEZf1goUK
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