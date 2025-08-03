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حادثة غير متوقعة حصلت في تركيا... عرض زواج يتحول إلى كارثة - فيديو

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تعبيرية
 
الأحد، 03-08-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل عرض زواج غير تقليدي في أجواء ولاية أضنة التركية إلى كارثة، بعدما تحطّمت طائرة خفيفة كانت تقل شابة تُدعى شيّدا دوغان (30 عامًا) أثناء تلقيها عرض ارتباط من حبيبها في الجو.

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وأظهر مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل لحظة تحدث الشاب مع حبيبته عبر جهاز لاسلكي من أرض المطار، قبل أن تسقط الطائرة فجأة أمامه مباشرة، بعد لحظات من موافقتها على الزواج.


ورغم تحطم الطائرة، نجت الشابة وقائد الطائرة، لكنهما أُصيبا بجروح خطيرة، ويتلقيان العلاج في المستشفى، وقد تجاوزا مرحلة الخطر وفق تقارير إعلامية.


السلطات التركية فتحت تحقيقًا للوقوف على أسباب سقوط الطائرة، فيما أثارت الواقعة جدلاً واسعًا حول خطورة عروض الزواج المبالغ فيها وغير الآمنة.

 

 

لبنان 24 

 
 
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