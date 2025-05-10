حادثة مأساوية: بئر يبتلع عائلة كاملة في ايران.. هذا ما حصل (فيديو)

وأفاد مراد ناصري، حاكم مدينة كوهدشت، للتلفزيون الحكومي، بأن الحادث وقع عندما سقط طفل داخل بئر يبلغ عمقه نحو 50 مترًا. سارع والده بالنزول لمحاولة إنقاذه، ثم تبعه شقيق الطفل، قبل أن يلتحق بهما عدد من أفراد العائلة تباعًا، في مشهد مأساوي انتهى بوفاة الجميع نتيجة الاختناق داخل البئر.
وأضاف ناصري أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أربعة من الضحايا، ونُقل أحدهم إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن تؤكد التقارير لاحقًا وفاته مع ثلاثة آخرين، ليرتفع عدد الضحايا إلى سبعة أشخاص.
وأكد المسؤول أن البئر كانت تستخدم لأغراض زراعية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما تم إرسال فرق متخصصة إلى الموقع لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة لتأمين الآبار الزراعية، وتكثيف حملات التوعية في المناطق الريفية حول مخاطر التدخل غير المدروس في حالات الطوارئ.
در پی سقوط یه کودک به کانال آب خانواده اون برای نجاتش وارد چاه میشن که متاسفانه ۷ عضو این خانواده تو چاه غرق میشن و جونشون رو از دست میدن…#فوری #کوهدشت pic.twitter.com/lPzQyzEX0N
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