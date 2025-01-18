 
السبت 2025-01-18 03:36 م
 

حادثة مأساوية.. مقتل شخص صعقا بالكهرباء في مصر

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تعبيرية
السبت، 18-01-2025 02:36 م

الوكيل الإخباري-  أصيب عامل بإحدى الشركات في مصر نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله، مما أسفر عن وفاته في الحال. وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى، فيما باشرت النيابة المختصة التحقيقات بعد وقوع الحادث في منطقة حدائق أكتوبر.

تلقى مدير أمن الجيزة بلاغًا حول الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن العامل توفي أثناء أداء عمله بسبب الصعق الكهربائي. تم استجواب شهود العيان، وتحرير محضر بالحادث لبدء التحقيقات القانونية.

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