حادثة محرجة في تتويج ملكة جمال باراغواي تثير الجدل

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، لحظة ارتباك حاملة اللقب السابقة، فيوليتا أريفالو، أثناء تسليم التاج، حيث وقعت في سلسلة من الأخطاء أثارت دهشة الحضور، أبرزها سقوط التاج أكثر من مرة خلال المحاولة لوضعه على رأس الفائزة الجديدة.
الموقف الذي بدا محرجًا ومفاجئًا في آن، دفع الكثير من المتابعين إلى التساؤل حول دوافع أريفالو، بينما رأى البعض أن ما حدث قد يكون ناتجًا عن التوتر أو عدم الاستعداد الكافي للحظة التتويج.
ورغم الموقف غير المتوقع، حاولت لوجان ديتز المحافظة على ابتسامتها وسط تصفيق الجمهور، فيما استمر تداول الفيديو على نطاق واسع مرفقًا بتعليقات متباينة بين السخرية والاستغراب.
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