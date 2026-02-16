الإثنين 2026-02-16 12:34 م

حادثة مروّعة في اليمن.. وفاة طفل وإصابة 13 بحريق مجمع

جانب من اخماد الحريق
 
الوكيل الإخباري-   اندلع  حريق داخل مجمع تجاري يضم عدداً من المحلات في محافظة مأرب اليمنية، أسفر عن وفاة طفل وإصابة 13 آخرين بحالات اختناق.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن حريق مجمع "ابن الحاج" التجاري التهم الموقع سريعاً قبل أن يمتد إلى المحلات المجاورة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده نهائياً بعد عدة ساعات.
 
وفي الوقت نفسه، شرعت الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق لتحديد أسباب الحريق وظروف وقوعه، فيما أكدت شرطة مأرب وقوع خسائر مادية كبيرة نتيجة الحريق، إلى جانب وفاة الطفل وإصابة الآخرين.
 
 


