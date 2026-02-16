حادثة مروّعة في اليمن.. وفاة طفل وإصابة 13 بحريق مجمع

وذكرت مصادر أن حريق مجمع "ابن الحاج" التجاري التهم الموقع سريعاً قبل أن يمتد إلى المحلات المجاورة، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده نهائياً بعد عدة ساعات.
وفي الوقت نفسه، شرعت الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق لتحديد أسباب الحريق وظروف وقوعه، فيما أكدت شرطة مأرب وقوع خسائر مادية كبيرة نتيجة الحريق، إلى جانب وفاة الطفل وإصابة الآخرين.
-
أخبار متعلقة
-
قضية غوثري تشعل أميركا .. "خيط جديد" في لغز الاختفاء
-
أفكار بسيطة لزينة رمضان
-
جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان
-
مانشستر.. شجار على متن طائرة يتسبب بمنع راكبين من السفر مدى الحياة
-
العثور على لوحات جدارية نادرة بألوانها الأصلية في فيلا رومانية قرب بومبي
-
لماذا يختلف حجم اليد أو القدم بين جانبي الجسم؟ وما الحل؟
-
هل يصبح الماء ضارا عند غليه أكثر من مرة؟
-
ألمانيا.. وفاة طفل جراء حريق في مبنى سكني شاهق شرقي برلين