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حادث طعن مروع في لندن.. والشرطة تلقي القبض على منفذ الهجوم

تعبيرية
تعبيرية




 

الثلاثاء، 13-08-2024 02:33 م

الوكيل الإخباري-   شهدت ساحة ليستر بالعاصمة البريطانية لندن حادثًا مروعًا، إذ تم طعن طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 34 عامًا.


وأعلنت الشرطة البريطانية القبض على المتهم بعد تنفيذ جريمته في ساحة ليستر، وهي منطقة بوسط لندن تحظى بشعبية لدى السياح.


وقالت الشرطة البريطانية في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "إن الضباط في مكان حادث الطعن في ليستر سكوير ألقوا القبض على المتهم وهو رهن الاحتجاز"، وأضافت: "لا نعتقد أن هناك أي مشتبه بهم بارزين، وتم نقل الضحيتين إلى المستشفى وننتظر تحديثًا لحالتهما".


وصرح متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن بأنه تم استدعاء المسعفين في الساعة 11:36 بتوقيت غرينتش بعد الإبلاغ عن حادث طعن، قائلًا: "قدمنا العلاج لطفلة وامرأة بالغة في مكان الحادث وتم نقلهما إلى مركز كبير لعلاج الصدمات".

 

 

العين الاخبارية

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