حادث غريب في ألمانيا.. سيارة "تطير" فوق الترامبولين وتخترق منزلًا - صورة

وكانت السيارة تقل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وأصيبت امرأة (43 عامًا) وجميع الركاب بجروح متفاوتة، بينما أصيب السائق بجروح طفيفة.
وذكرت الشرطة أن السيارة ارتفعت عن الأرض بسبب التضاريس، لتصطدم بسقف حظيرة على ارتفاع نحو 3 أمتار، واستُخدمت رافعة خاصة لسحبها.
وشاركت في عمليات الطوارئ فرق الإطفاء والدفاع المدني بـ52 عنصرًا و12 سيارة إسعاف، إلى جانب طبيب طوارئ، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
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