الثلاثاء 2025-07-22 01:19 م
 

حادث غريب في ألمانيا.. سيارة "تطير" فوق الترامبولين وتخترق منزلًا - صورة

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من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري-   في حادث مأساوي ببلدة بومته جنوب غرب ألمانيا، انحرفت سيارة مسرعة عن الطريق مساء السبت، فاصطدمت بمركبة متوقفة واخترقت سورًا قبل أن تهبط في حديقة منزل وتدهس طفلًا يبلغ من العمر سبع سنوات كان يلعب على ترامبولين، نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

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وكانت السيارة تقل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وأصيبت امرأة (43 عامًا) وجميع الركاب بجروح متفاوتة، بينما أصيب السائق بجروح طفيفة.


وذكرت الشرطة أن السيارة ارتفعت عن الأرض بسبب التضاريس، لتصطدم بسقف حظيرة على ارتفاع نحو 3 أمتار، واستُخدمت رافعة خاصة لسحبها.


وشاركت في عمليات الطوارئ فرق الإطفاء والدفاع المدني بـ52 عنصرًا و12 سيارة إسعاف، إلى جانب طبيب طوارئ، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

 


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لبنان 24 

 
 
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