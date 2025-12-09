حادث غير متوقع.. طائر يهاجم مراسلة نيوزيلاندية على الهواء (فيديو)

الوكيل الإخباري- تعرضت الصحفية النيوزيلاندية جيس تايسون من قناة "واكاتا ماوري" لجروح نازفة بعد اصطدام طائر نورس بوجهها أثناء تصوير تقرير عن "الموضة السريعة".

اضافة اعلان

ونُقلت فوراً لتلقي الإسعافات الأولية، ونشرت لاحقاً صورة لإصابة جفنها الأيمن مؤكدة أن وضعها مستقر، وأضافت بسخرية: "كنت فقط أقوم بعملي.. لكن الطبيعة كان لديها خطط أخرى".





The woman suffered a small cut below her eyebrow but was able to finish her report. PHOTOBOMBED: A reporter recording a story in New Zealand was interrupted in dramatic fashion when a bird dive-bombed right into her face.The woman suffered a small cut below her eyebrow but was able to finish her report. pic.twitter.com/a6JwZaRtkZ December 5, 2025