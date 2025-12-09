حادث غير متوقع.. طائر يهاجم مراسلة نيوزيلاندية على الهواء (فيديو)

PHOTOBOMBED: A reporter recording a story in New Zealand was interrupted in dramatic fashion when a bird dive-bombed right into her face.— Fox News (@FoxNews) December 5, 2025
The woman suffered a small cut below her eyebrow but was able to finish her report. pic.twitter.com/a6JwZaRtkZ
