حادث غير متوقع.. طائر يهاجم مراسلة نيوزيلاندية على الهواء (فيديو)

لحظة اصطدام الطائر بوجه المراسلة
الثلاثاء، 09-12-2025 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   تعرضت الصحفية النيوزيلاندية جيس تايسون من قناة "واكاتا ماوري" لجروح نازفة بعد اصطدام طائر نورس بوجهها أثناء تصوير تقرير عن "الموضة السريعة".

ونُقلت فوراً لتلقي الإسعافات الأولية، ونشرت لاحقاً صورة لإصابة جفنها الأيمن مؤكدة أن وضعها مستقر، وأضافت بسخرية: "كنت فقط أقوم بعملي.. لكن الطبيعة كان لديها خطط أخرى".

 

 

 

 

