الأربعاء 2026-03-25 01:39 م

حادث قطار مروّع في باكستان

ارشيفية
 
الأربعاء، 25-03-2026 01:14 م
الوكيل الإخباري-   أدى خروج قطار "تيزغام" السريع عن مساره في وقت متأخر من الليل في إقليم البنجاب شرقي باكستان إلى إصابة 25 راكباً، فضلاً عن تعطيل كبير في حركة القطارات بعد انقلاب عدد من العربات وتوقف السير لساعات.اضافة اعلان


وبحسب ما نقلته قناة "جيو نيوز" عن مسؤولين في هيئة السكك الحديدية، وقع الحادث قرب منطقة آدم واهان القريبة من لودهران، بعدما انكسرت وصلة ربط، ما أدى إلى انقسام عربات القطار إلى قسمين وخروج ما لا يقل عن 4 عربات، بينها عربة طعام، عن السكة.

وأثار الحادث حالة من الذعر داخل العربات المكتظة، حيث تدافع الركاب في الظلام في محاولة للنجاة وإنقاذ ذويهم.

ووفق مسؤول في لودهران ، تلقى 17 من المصابين الإسعافات الأولية وغادروا المستشفى، فيما نُقل 8 آخرون وصفت إصاباتهم بالحرجة إلى المستشفى.
 
 


