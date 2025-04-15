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حادث مأساوي.. رياضي ينهي حياته خلال مطاردة الشرطة له في أمريكا

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كيرين لاسي
 
الثلاثاء، 15-04-2025 11:22 ص

الوكيل الإخباري- توفي كيرين لاسي، لاعب كرة القدم السابق في جامعة ولاية لويزيانا (LSU) عن عمر يناهز 24 عامًا، في حادث مأساوي يُشتبه بأنه انتحار داخل سيارته أثناء مطاردة للشرطة في هيوستن – تكساس، وفق ما أفاد مكتب شرطة مقاطعة هاريسون في تقرير صدر يوم الأحد.

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 وكان لاسي يواجه اتهامات جنائية على خلفية حادث سير مميت في لويزيانا وقع في كانون الأول الماضي، وأسفر عن وفاة رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، ما أثّر سلبًا على فرصه في دخول دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) الذي كان يستعد للمشاركة في "الدرافت" الخاص به هذا الشهر.

وأوضح مكتب الشريف أن بلاغًا ورد من قريبة للاسي تحدثت عن مشادة كلامية معه وقيامه بإطلاق رصاصة تحذيرية على الأرض. وعندما حاولت الشرطة توقيفه بعد فراره بسيارته، بدأت مطاردة امتدت لعدة أميال وانتهت بحادث اصطدام، ليعثر الضباط عليه مصابًا بطلقة نارية يُرجح أنها أطلقها على نفسه، وقد تم إعلان وفاته في مكان الحادث.

 

 

لبنان 24 

 
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