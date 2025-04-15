حادث مأساوي.. رياضي ينهي حياته خلال مطاردة الشرطة له في أمريكا

وأوضح مكتب الشريف أن بلاغًا ورد من قريبة للاسي تحدثت عن مشادة كلامية معه وقيامه بإطلاق رصاصة تحذيرية على الأرض. وعندما حاولت الشرطة توقيفه بعد فراره بسيارته، بدأت مطاردة امتدت لعدة أميال وانتهت بحادث اصطدام، ليعثر الضباط عليه مصابًا بطلقة نارية يُرجح أنها أطلقها على نفسه، وقد تم إعلان وفاته في مكان الحادث.
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