حادث مأساوي يُنهي حياة أم أمام زوجها وأولادها في مصر

تم إزالة آثار الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.
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