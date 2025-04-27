حالات اختناق وخسائر هائلة.. حريق مروع في مصنع ألعاب بمصر- فيديو

وفقًا للتحريات الأولية، نشب الحريق في أحد المخازن بالمصنع وامتد إلى مساحات تقدر بحوالي 2000 متر مربع، حيث كانت تُخزن أوراق ومواد قابلة للاشتعال. ورغم الخسائر المادية الفادحة التي قُدرت بملايين الجنيهات، لم تُسجل أي حالات وفاة حتى الآن.
تم نقل ثلاثة من العاملين إلى مستشفى 6 أكتوبر نتيجة إصابتهم بحالات اختناق بسبب الدخان الكثيف، بينما تمكن العديد من العمال من الفرار في وقت مبكر. وقد فرضت قوات الحماية المدنية طوقًا أمنيًا حول الموقع لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة.
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