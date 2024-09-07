حبس مدير مستشفى بمصر.. والسبب "كلب عقر سيدتين"

وكانت السيدة لبنى (56 عامًا) تسير بصحبة ابنتها الحامل نورهان (27 عامًا) داخل المجمع السكني الشهير محل سكنهما، حينما هاجمهما كلب أحد الجيران، حيث قام الكلب بعض الأم في ساقها، بينما عقر الابنة الحامل في فخذها، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأقدمت الأم وابنتها على تقديم بلاغ لدى السلطات ضد جارهما مدير مستشفى أسيوط العام، حيث وجهتا له تهمة امتلاك كلب شرس دون إحكام ربطه، والتسبب في إصابتهما.
وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت باستدعاء الجار المتهم لسماع أقواله.
كما أمرت نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد بحبس مدير المستشفى صاحب الكلب 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة سيدة وابنتها الحامل بالخطأ بعد عقر كلبه لهما في المجمع السكني بالشيخ زايد.
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