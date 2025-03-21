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حدث مأساوي يهز دولة عربية في الجمعة قبل الأخيرة من رمضان

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مكان الحادثة
 
الجمعة، 21-03-2025 10:37 م

الوكيل الإخباري- انتهى خلاف حول ثمن علبة سجائر، في مكان عام، بمحافظة دمياط، شمالي مصر، بجريمة طعن مروعة في نهار اليوم الجمعة قبل الأخيرة من رمضان.

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وبدأت الجريمة بمحاولة سائق ميكرو باص شراء علبة سجائر من بائع في موقف للحافلات، قبل أن ينشب خلاف حول السعر، سرعان ما تحول لمشاجرة دامية.


وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أحد طرفي المشاجرة هاجم الطرف الآخر بسلاح أبيض وسدد طعنة امتدت من أسفل البطن حتى الصدر ليسقط الضحية غارقًا في دمائه وسط ذهول الحاضرين.


وأوضحت أن الخلاف الذي تسبب بالجريمة يرتبط بمبلغ بسيط لا يتجاوز خمسة جنيهات زائدة على سعر علبة السجائر.


ولم يفارق الضحية الحياة لحسن الحظ، لكنه يرقد في المستشفى بعد أن خضع لجراحة عاجلة، دون أن تتضح درجة خطورة حالته.


وألقت شرطة دمياط القبض على المتهم بالطعن وتم التحفظ عليه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

إرم نيوز

 
 
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منوعات حدث مأساوي يهز دولة عربية في الجمعة قبل الأخيرة من رمضان



 
 





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