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حرائق الغابات تحصد 6 أرواح في الجزائر

ثق
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:38 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة حرائق الغابات التي تجتاح عدة مناطق، مؤكدة بدء حصر الأضرار تمهيداً لتعويض المتضررين.

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وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية أنها وجّهت الولاة بإجراء إحصاء شامل للخسائر، فيما تواصل فرق الحماية المدنية، بدعم من الطائرات والمروحيات، جهودها لإخماد الحرائق وحماية السكان والممتلكات.

 

وتشهد عدة مناطق في الجزائر، لا سيما شمال البلاد، موجة حر شديدة ساهمت في اتساع رقعة الحرائق.

 
 


gnews

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