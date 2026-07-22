حرائق الغابات تحصد 6 أرواح في الجزائر

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة حرائق الغابات التي تجتاح عدة مناطق، مؤكدة بدء حصر الأضرار تمهيداً لتعويض المتضررين.

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وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية أنها وجّهت الولاة بإجراء إحصاء شامل للخسائر، فيما تواصل فرق الحماية المدنية، بدعم من الطائرات والمروحيات، جهودها لإخماد الحرائق وحماية السكان والممتلكات.