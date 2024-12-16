حرق وقتل أبناءه.. كشف تفاصيل "جريمة مروعة" في الجزائر

فانتقلت القوى الأمنية إلى المكان وألقت القبض عليه.
نزهة و5 ليترات من البنزين
في حين اعترف الجاني بارتكاب الجريمة عند التحقيق معه. وكشف أنه قرر أخذ أبنائه الأربعة ("خ.أ" 11 سنة وشقيقه التوأم "خ.و" و"خ.أ" 5 سنوات "خ.ع" 4 سنوات)، في نزهة إلى واد نشو، بولاية غرداية، بسيارة خاصّة، حاملا معه 5 لترات من البنزين. كما أقر بأنه حين وصل خنق الصغار وألقى البنزين عليهم وأشعلهم.
رمى الجثث
كما تبين أنه بعد حرقهم، رمى الجثث قرب بالوعة للصرف الصحي طور الإنجاز، ثم ابتعد عن المكان وترك سيارته هناك، بعد أن تخلص من هاتفه النقال، وعاد إلى العاصمة.
ومن بين التصريحات الصادمة للمتهم، أنه عاد إلى بيت زوجته الثانية، وأخبرها بفعلته، وخلد إلى النوم.
فما كان من الزوجة المصدومة إلا أن اتصلت بالشرطة.
هذا وسيواجه الجاني، بحسب وكيل الجهورية تهمة جناية القتل مع سبق الإصرار والترصد على الفروع، فضلا عن التعذيب وارتكاب أعمال وحشية وجناية الاغتيال مع التماس أمر إيداع.
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