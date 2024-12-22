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حريق بسبب البرق يخرج عن السيطرة في أستراليا

مئات من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة الحريق
مئات من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة الحريق
الأحد، 22-12-2024 01:03 م
الوكيل الإخباري- قال مسؤولون إن حريق غابات خارج عن السيطرة يستعر في ولاية فيكتوريا الأسترالية وأدى إلى إصدار أوامر إخلاء لمئات السكان، سيستمر لعدة أيام.اضافة اعلان


وأوضحت وكالة خدمات الطوارئ في فيكتوريا على موقعها الإلكتروني أن الأمر بالمغادرة الفورية، الذي تم تحديده عند أعلى تصنيف للخطر، لا يزال ساريا فيما يتعلق بالحريق في متنزه غرامبيانز الوطني وما حوله، على بعد حوالي 241 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.

وقال جاري كوك نائب رئيس هيئة مكافحة الحرائق لهيئة الإذاعة الأسترالية "لا يزال هناك الكثير من الوقود غير المحترق في غرامبيانز، لذا فهو يشكل تحديا كبيرا في الأيام المقبلة"، في إشارة إلى الحريق الذي غطى حتى الآن 84 ألف فدان من الأحراش.

ودفع الحريق، الذي اندلع يوم الثلاثاء بسبب البرق، السلطات أمس السبت إلى حث سكان العديد من البلدات الريفية على الإخلاء.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أمس أن مئات من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة الحريق، مستخدمين أكثر من 100 خزان و25 طائرة.

وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديدة الخطورة هذا الصيف في أستراليا بعد عدة مواسم هادئة.

ودمرت حرائق "الصيف الأسود" في عامي 2019 و2020 مساحة بحجم تركيا، وأسفرت عن مقتل 33 شخصا.

الجزيرة
 
gnews

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