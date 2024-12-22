حريق بسبب البرق يخرج عن السيطرة في أستراليا

وأوضحت وكالة خدمات الطوارئ في فيكتوريا على موقعها الإلكتروني أن الأمر بالمغادرة الفورية، الذي تم تحديده عند أعلى تصنيف للخطر، لا يزال ساريا فيما يتعلق بالحريق في متنزه غرامبيانز الوطني وما حوله، على بعد حوالي 241 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.
وقال جاري كوك نائب رئيس هيئة مكافحة الحرائق لهيئة الإذاعة الأسترالية "لا يزال هناك الكثير من الوقود غير المحترق في غرامبيانز، لذا فهو يشكل تحديا كبيرا في الأيام المقبلة"، في إشارة إلى الحريق الذي غطى حتى الآن 84 ألف فدان من الأحراش.
ودفع الحريق، الذي اندلع يوم الثلاثاء بسبب البرق، السلطات أمس السبت إلى حث سكان العديد من البلدات الريفية على الإخلاء.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أمس أن مئات من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة الحريق، مستخدمين أكثر من 100 خزان و25 طائرة.
وحذرت السلطات من موسم حرائق غابات شديدة الخطورة هذا الصيف في أستراليا بعد عدة مواسم هادئة.
ودمرت حرائق "الصيف الأسود" في عامي 2019 و2020 مساحة بحجم تركيا، وأسفرت عن مقتل 33 شخصا.
الجزيرة
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