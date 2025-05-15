حريق ضخم بمستودع للمحروقات في عربين بريف دمشق (صور)

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "فرق الإطفاء والدفاع المدني عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه".
مراسلة سانا: حريق ضخم اندلع في سيارة ومستودع لمواد نفطية في مدينة عربين بريف دمشق، وفرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماده والسيطرة عليه.#سانا#سوريا pic.twitter.com/2xmqQDNJlg— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) May 14, 2025
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