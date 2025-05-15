الخميس 2025-05-15 10:02 ص
 

حريق ضخم بمستودع للمحروقات في عربين بريف دمشق (صور)

نه
تعبيرية
 
الخميس، 15-05-2025 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   اندلع حريق ضخم في مستودع للمواد النفطية وسيارة كانت متوقفة بالمنطقة الواقعة في مدينة "عربين" بريف دمشق في سوريا.

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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "فرق الإطفاء والدفاع المدني عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه".

 

في الإطار ذاته، ذكرت مصادر سورية أن الحريق أسفر عن إصابة 4 مدنيين بحروق بليغة تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 

 

  

ارم نيوز 

 
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