حريق ضخم بمستودع للمحروقات في عربين بريف دمشق (صور)

الوكيل الإخباري- اندلع حريق ضخم في مستودع للمواد النفطية وسيارة كانت متوقفة بالمنطقة الواقعة في مدينة "عربين" بريف دمشق في سوريا.

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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "فرق الإطفاء والدفاع المدني عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه".

في الإطار ذاته، ذكرت مصادر سورية أن الحريق أسفر عن إصابة 4 مدنيين بحروق بليغة تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

pic.twitter.com/2xmqQDNJlg #سوريا مراسلة سانا: حريق ضخم اندلع في سيارة ومستودع لمواد نفطية في مدينة عربين بريف دمشق، وفرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماده والسيطرة عليه. #سانا May 14, 2025