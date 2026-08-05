حريق في كندا يدمّر 230 منزلاً داخل محمية للسكان الأصليين

وأوضح رئيس قبيلة أوكاناغان الهندية، دان ويلسون، أن النيران أتت على المنازل والغابات المحيطة، ما غيّر معالم المنطقة بشكل كبير.
وتواصل كندا مواجهة موجة حرائق غابات واسعة، فيما شهدت جودة الهواء تحسناً في معظم المناطق المتضررة خلال الفترة الأخيرة.
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