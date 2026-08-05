الأربعاء 2026-08-05 01:28 م

حريق في كندا يدمّر 230 منزلاً داخل محمية للسكان الأصليين

شثي
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   دمّر حريق "برادلي كريك" نحو 230 منزلاً داخل مجتمع للسكان الأصليين في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميراً خلال السنوات الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضح رئيس قبيلة أوكاناغان الهندية، دان ويلسون، أن النيران أتت على المنازل والغابات المحيطة، ما غيّر معالم المنطقة بشكل كبير.


وتواصل كندا مواجهة موجة حرائق غابات واسعة، فيما شهدت جودة الهواء تحسناً في معظم المناطق المتضررة خلال الفترة الأخيرة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

أخبار محلية مصر: محاولات إنهاء الوصاية الهاشمية لن تحقق لإسرائيل الأمن

موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

أخبار محلية موسى الزول يكتب: عَمّان .. هندسةُ الزمن قبل هندسةِ الإسفلت

وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

أخبار محلية وزير الخارجية السعودي: نقدر دور الأردن برعاية المقدسات بالقدس وصون هويتها

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يرتفع لأعلى مستوى في شهر عالمياً

النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

أخبار محلية النقل المنتظم يتوسع .. إطلاق خطوط جديدة بين محافظات المملكة

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي

عربي ودولي عودة أكثر من 800 ألف نازح الى مناطقهم في لبنان

الأردن يدين اقتحام وزير إسرائيلي متطرف للمسجد الأقصى وتحريضه على التصعيد وزارة الخارجية تحذر من عواقب التحريض واقتحامات المقدسات في القدس

عربي ودولي الجزائر: القدس تتعرض لمشروع استيطاني يستهدف هويتها وفرص قيام الدولة الفلسطينية

البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2

أخبار الشركات البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2



 
 






الأكثر مشاهدة

 