حريق في كندا يدمّر 230 منزلاً داخل محمية للسكان الأصليين

الوكيل الإخباري- دمّر حريق "برادلي كريك" نحو 230 منزلاً داخل مجتمع للسكان الأصليين في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميراً خلال السنوات الأخيرة.

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وأوضح رئيس قبيلة أوكاناغان الهندية، دان ويلسون، أن النيران أتت على المنازل والغابات المحيطة، ما غيّر معالم المنطقة بشكل كبير.