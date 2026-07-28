حريق كبير يندلع في أشهر فنادق طهران

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الوكيل الإخباري- أعلنت خدمات الطوارئ الطبية في العاصمة الإيرانية عن اندلاع حريق كبير في فندق بارسيان استقلال، المعروف سابقًا باسم "رويال هيلتون"، شمال طهران. اضافة اعلان





وأكدت طوارئ طهران أن فرقها استجابت فور تلقي البلاغ، مشيرةً إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق.





