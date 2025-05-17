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حريق هائل بكورنيش النيل في مصر.. والسلطات تحقق

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كورنيش النيل القاهرة
 
السبت، 17-05-2025 10:11 ص

الوكيل الإخباري-  تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق كبير اندلع فجر اليوم في منطقة تضم أشجار نخيل ومساحات خضراء بكورنيش النيل، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية كبيرة.

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تلقت غرفة العمليات بلاغًا باندلاع الحريق قرب المراكب النيلية، ما تسبب في حالة من الذعر بين المتواجدين، وسرعان ما تحركت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، ونجحت في احتواء النيران ومنع امتدادها.


وتواصلت عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحريق. من جانبهم، أشاد المواطنون بسرعة تدخل فرق الحماية المدنية، مؤكدين أن استجابتهم السريعة حالت دون وقوع كارثة.

 

 

ارم نيوز 

 
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