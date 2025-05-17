حريق هائل بكورنيش النيل في مصر.. والسلطات تحقق

الوكيل الإخباري- تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق كبير اندلع فجر اليوم في منطقة تضم أشجار نخيل ومساحات خضراء بكورنيش النيل، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية كبيرة.

اضافة اعلان



تلقت غرفة العمليات بلاغًا باندلاع الحريق قرب المراكب النيلية، ما تسبب في حالة من الذعر بين المتواجدين، وسرعان ما تحركت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى الموقع، ونجحت في احتواء النيران ومنع امتدادها.



وتواصلت عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحريق. من جانبهم، أشاد المواطنون بسرعة تدخل فرق الحماية المدنية، مؤكدين أن استجابتهم السريعة حالت دون وقوع كارثة.



ويجي هنا السؤال هو في ايه البلد دي بيتعمل فيها ليه كده؟ واين الشعب من كل ما يحدث 100 مليون مصري كأنهم اموات حريق مرعب علي كورنيش النيل لمدة 3 ايام متتالية في 3 اماكن مختلفة حلوان والمعصرة والان في المنيلويجي هنا السؤال هو في ايه البلد دي بيتعمل فيها ليه كده؟ واين الشعب من كل ما يحدث 100 مليون مصري كأنهم اموات pic.twitter.com/EHTCv3hWkQ May 14, 2025