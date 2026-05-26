حزن واسع في مصر بعد وفاة شقيقين بحادث سير مأساوي

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم في مصر، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، يفيد بمصرع الشقيقين "زياد نبيل رجب" وشقيقه "مازن" في حادث سير بالقرب من قرية الزملوطي.
وعلى الفور، انتقل العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، إلى موقع الحادث لمتابعة الواقعة.
سيارة مسرعة تصدم دراجة بخارية
وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقين كانا يستقلان دراجة بخارية على طريق الزملوطي – العامرية، قبل أن تعترض طريقهما سيارة مسرعة اصطدمت بهما من الأمام، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.
حالة حزن واسعة بين الأهالي
وسادت حالة من الحزن الشديد داخل قرية العامرية عقب انتشار نبأ الحادث، خاصة أن الشقيقين من أبناء القرية المعروفين بحسن السيرة والتفوق الدراسي.
كما نعت نقابة المحامين الشابين، باعتبار أن والدهما يعمل محاميًا.
