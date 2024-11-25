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حسن الخاتمة.. وفاة معتمر مصري خلال أداء مناسك العمرة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 25-11-2024 07:15 ص

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على محافظة قنا المصرية بوفاة  "سيد محمد عبدالحليم"، أثناء تأديته مناسك العمرة من قرية تدعى " الشاورية".

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وأكد أهالي قرية الشاورية، أن الفقيد توفي خلال أداء المناسك في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، بعد سفره لأداء العمرة، لينال حسن الخاتمة.

وأشاروا إلى أن الفقيد كان صوامًا قوامًا محافظًا على أداء جميع الصلوات بالمسجد، كما كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة وكان يتمنى من الله حسن الخاتمة.

وتابع الأهالي أنه سوف يتم أداء صلاة الجنازة على جثمان المعتمر الراحل بالحرم المكي، والدفن في مقابر البقيع، متابعين: "عزاؤنا أن روحه صعدت إلى بارئها في الحرم المكي".

وخلال الساعات الماضية، نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، واصفين وفاته بحسن الخاتمة.

 
gnews

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