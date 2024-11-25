حسن الخاتمة.. وفاة معتمر مصري خلال أداء مناسك العمرة

وأكد أهالي قرية الشاورية، أن الفقيد توفي خلال أداء المناسك في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، بعد سفره لأداء العمرة، لينال حسن الخاتمة.
وأشاروا إلى أن الفقيد كان صوامًا قوامًا محافظًا على أداء جميع الصلوات بالمسجد، كما كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة وكان يتمنى من الله حسن الخاتمة.
وتابع الأهالي أنه سوف يتم أداء صلاة الجنازة على جثمان المعتمر الراحل بالحرم المكي، والدفن في مقابر البقيع، متابعين: "عزاؤنا أن روحه صعدت إلى بارئها في الحرم المكي".
وخلال الساعات الماضية، نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، واصفين وفاته بحسن الخاتمة.
-
أخبار متعلقة
-
بعوض آسيا يهاجم شرق و وسط إفريقيا.. مخاوف من عودة الملاريا
-
عالمياً.. 35 مليون مشاهدة لصورة راكب "فضائي" في طائرة
-
الطبيب دوّن وفاته.. هندي يستيقظ قبل لحظات من حرق جثته
-
كم من المال قد توفر إن أصبحت نباتياً؟
-
رذاذ فلفل وصعق للأطفال .. ممارسات "صادمة" للشرطة الاسكتلندية
-
الإعلامي البحريني الدكتور يوسف محمد في ذمة الله
-
السجن 190 عاما لطبيب في أميركا ارتكب جريمة بشعة
-
رؤية عبر الجدران.. هل يمكن لجهاز الواي فاي أن يصبح عينا سرية؟