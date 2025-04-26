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حصالة النقود.. أول خطوة لتعليم طفلك قيمة المال

بي
تعبيرية
 
السبت، 26-04-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   تعليم الأطفال المهارات المالية لا يقتصر على عدّ النقود فقط، بل يتضمن غرس مفاهيم أعمق مثل قيمة المال، أهمية الادخار، واتخاذ قرارات مالية مسؤولة. وتُعد حصالة النقود أداة فعالة في هذا المجال، فهي تمنح الطفل تجربة ملموسة تساعده على فهم أن المال لا يأتي بلا مقابل، بل يتطلب جهدًا واستراتيجية لإدارته.

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من خلال استخدام الحصالة بانتظام، يتعلم الأطفال:
فهم قيمة المال من خلال رؤية التراكم التدريجي لما يجمعونه.
أهمية الادخار لتحقيق أهداف مستقبلية بدلاً من الإنفاق الفوري.
اتخاذ قرارات مالية تساعدهم على التمييز بين الرغبات والاحتياجات.
تحمّل المسؤولية من خلال إدارة نقودهم بأنفسهم.


وتشير الدراسات إلى أن تعليم الأطفال عن المال في سن مبكرة يمنحهم فرصة لبناء عادات مالية سليمة تمتد معهم طوال الحياة، ويؤسس لجيل أكثر وعيًا واستقلالية ماليًا.

 

فوشيا

 
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