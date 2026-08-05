حضّري كيكة موس الشوكولاتة بالتوت بطعم فاخر

المكونات:
القاعدة:
200 غرام بسكويت شوكولاتة مطحون.
80 غرام زبدة مذابة.
طبقة الغاناش:
150 غرام شوكولاتة داكنة.
100 مل كريمة خفق ساخنة.
طبقة موس الشوكولاتة:
200 غرام شوكولاتة داكنة.
300 مل كريمة خفق باردة.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة كبيرة سكر بودرة (اختياري).
للتزيين:
توت أزرق، توت (رازبيري)، وأوراق نعناع طازجة.
طريقة التحضير:
يُخلط البسكويت المطحون مع الزبدة، ثم يُرص في قالب التشيز كيك ويوضع في الثلاجة 20 دقيقة.
بعد ذلك تُخلط الشوكولاتة المذابة مع كريمة الخفق المخفوقة والفانيليا والسكر لتكوين الموس، ثم يُضاف فوق طبقة الغاناش. تُترك الكيكة في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تتماسك، ثم تُزيّن بالتوت والنعناع وتُقدّم باردة.
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