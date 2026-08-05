الأربعاء 2026-08-05 04:15 م

حضّري كيكة موس الشوكولاتة بالتوت بطعم فاخر

sdf
تعبيرية
 
الأربعاء، 05-08-2026 12:24 م

الوكيل الإخباري-   تُعد كيكة موس الشوكولاتة بالتوت من الحلويات الفاخرة التي تجمع بين غنى الشوكولاتة وانتعاش التوت، ورغم مظهرها الأنيق فإن تحضيرها في المنزل سهل ولا يحتاج إلى خبرة كبيرة.

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المكونات:


القاعدة:


200 غرام بسكويت شوكولاتة مطحون.
80 غرام زبدة مذابة.
طبقة الغاناش:
150 غرام شوكولاتة داكنة.
100 مل كريمة خفق ساخنة.
طبقة موس الشوكولاتة:
200 غرام شوكولاتة داكنة.
300 مل كريمة خفق باردة.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة كبيرة سكر بودرة (اختياري).


للتزيين:
توت أزرق، توت (رازبيري)، وأوراق نعناع طازجة.
طريقة التحضير:


يُخلط البسكويت المطحون مع الزبدة، ثم يُرص في قالب التشيز كيك ويوضع في الثلاجة 20 دقيقة.

 

تُحضّر طبقة الغاناش بإذابة الشوكولاتة مع كريمة الخفق الساخنة، ثم تُسكب فوق القاعدة وتُترك لتبرد.


بعد ذلك تُخلط الشوكولاتة المذابة مع كريمة الخفق المخفوقة والفانيليا والسكر لتكوين الموس، ثم يُضاف فوق طبقة الغاناش. تُترك الكيكة في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تتماسك، ثم تُزيّن بالتوت والنعناع وتُقدّم باردة.

 
 


gnews

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