حطّم مروحية تدريبية في ألاسكا وإصابة طاقمها في أمريكا - فيديو

وأوضح خفر السواحل أن المروحية من طراز «إم إتش-60 جايهوك» كانت تنفّذ رحلة تدريبية روتينية عند وقوع الحادث. وقد نُقل أفراد الطاقم إلى مركز «ماونت إدجكومب» الطبي لتلقي العلاج، فيما فُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث وملابساته.
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