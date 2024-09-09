حفلة بالطبل على متن طائرة مصرية

فبعد أن نشرت سارة البططي مقطعا مصورا من على متن إحدى الرحلات لخطوط النيل المصرية، على حسابها في تيك توك، وهي تضرب الطبلة وتغني وسط حشد من الركاب الذين هبوا يرقصون، انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل.
إلا أن المشهد أثار انتقادات واسعة أيضا، إذ ظهر أحد العاملين ضمن طاقم الطائرة، يصور الركاب وحفلة الرقص هذه، من دون مراعاة لمعايير السلامة والقوانين المرعية الإجراء خلال الطيران.
في حين أعرب البعض عن ترحيبه بهذا المشهد الذي يبث الفرح والسرور بين الركاب بدل التوتر.
ولم تعرف تفاصيل أخرى عن زمان تلك الرحلة ووجهتها، بينما اكتفت عازفة الطبلة التي نشرت الفيديو على حسابها في تيك توك بالتعليق على المشهد الذي وصف بالخيالي بالقول "حفلة قلبت الطيارة"!
يشار إلى أنه غالباً ما يطلب من الركاب عامة من أجل الحفاظ على سلامتهم، البقاء في مقاعدهم مع ربط أحزمة الأمان لاسيما خلال المطبات الهوائية أو أثناء إقلاع الطائرة وهبوطها، فيما يسمح لهم بالتنقل أو فك الأحزمة خارج تلك الأوقات، لكن مع مراعاة الحد الأدنى من الهدوء، وعدم إثارة البلبلة.
لكن العديد من الرحلات الجوية تشهد أيضا أحداثا مماثلة بشكل استثنائي، سواء في العالم العربي أو خارجه.
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