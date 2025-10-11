حفل زفاف لن ينسى.. عروسان يذهلان الحضور برد فعلهما أثناء زلزال الفلبين - فيديو

الوكيل الإخباري- تحوّل حفل زفاف في جنوب الفلبين إلى لحظات من الذعر بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات منطقة مينداناو، حيث اهتزت الأرض أثناء تبادل العروسيْن عهود الزواج في دافاو ديل نورتي، ما دفع الحضور للفرار.

وأُصيبت إحدى الإشبينات بحالة إغماء مؤقتة، فيما سادت أجواء من الرعب وسط تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي. ورغم الفوضى، قرر العروسان استكمال المراسم في الخارج، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.



الواقعة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، ووصِف الزفاف بأنه "لن يُنسى"، بعدما جمع بين الرعب والرومانسية في لحظة واحدة.





📍 Maniki, Kapalong, Davao del Norte The moment a wedding was interrupted as the M7.4 earthquake hit the Philippines...👀📍 Maniki, Kapalong, Davao del Norte pic.twitter.com/moIQiOoTqn October 10, 2025