السبت 2025-10-11 09:57 ص
 

حفل زفاف لن ينسى.. عروسان يذهلان الحضور برد فعلهما أثناء زلزال الفلبين - فيديو

السبت، 11-10-2025 08:30 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل حفل زفاف في جنوب الفلبين إلى لحظات من الذعر بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.6 درجات منطقة مينداناو، حيث اهتزت الأرض أثناء تبادل العروسيْن عهود الزواج في دافاو ديل نورتي، ما دفع الحضور للفرار.

وأُصيبت إحدى الإشبينات بحالة إغماء مؤقتة، فيما سادت أجواء من الرعب وسط تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي. ورغم الفوضى، قرر العروسان استكمال المراسم في الخارج، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.


الواقعة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، ووصِف الزفاف بأنه "لن يُنسى"، بعدما جمع بين الرعب والرومانسية في لحظة واحدة.

 

 

