حفل زفاف لن ينسى.. عروسان يذهلان الحضور برد فعلهما أثناء زلزال الفلبين - فيديو

وأُصيبت إحدى الإشبينات بحالة إغماء مؤقتة، فيما سادت أجواء من الرعب وسط تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي. ورغم الفوضى، قرر العروسان استكمال المراسم في الخارج، وسط تشجيع وتصفيق الحضور.
الواقعة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، ووصِف الزفاف بأنه "لن يُنسى"، بعدما جمع بين الرعب والرومانسية في لحظة واحدة.
📍 Maniki, Kapalong, Davao del Nortepic.twitter.com/moIQiOoTqn
