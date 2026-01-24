حفل زفاف مرعب.. الأرض تنشق فجأة وكادت تبتلع العروسين والمدعوين في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد حفل زفاف في ولاية غوجارات الهندية حالة من الذعر، بعد حدوث هبوط أرضي مفاجئ في موقع الاحتفال، ما أدى إلى توقف المراسم وفرار المدعوين، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ووقع الحادث في منطقة شاهبور بالمدينة القديمة في سورات، أثناء إقامة مأدبة عشاء للعروسين أسفل خيمة في الشارع، حيث انشقت الأرض بالقرب من موقع تقديم الطعام، مُشكّلة حفرة كبيرة تسببت في سقوط عمود من الخيمة وعدد من الكراسي، وإثارة حالة من الهلع بين الحضور.



وعلى الفور، انتقلت فرق الإطفاء ومسؤولو بلدية سورات وهيئة مترو الأنفاق إلى الموقع، حيث جرى تطويق المنطقة وبدء أعمال الإصلاح الطارئة. وأكدت السلطات أن سبب الهبوط يعود إلى أعمال حفر نفق تابع لمشروع مترو سورات، إضافة إلى تسرّب غاز تمت السيطرة عليه سريعًا.



من جانبه، أوضح أحد أقارب العريس أن الحادث وقع أثناء العشاء، مؤكدًا عدم إصابة أي شخص بأذى، فيما غادر الضيوف المكان دون استكمال الاحتفال.



وأعاد الحادث تسليط الضوء على المخاطر المحتملة لأعمال الحفر الجارية في المناطق المأهولة، خصوصًا قرب مواقع التجمعات والفعاليات العامة.

