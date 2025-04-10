حفل زفاف ملكي يلفت الأنظار.. فستان الأميرة حصة يُبهر رواد التواصل الاجتماعي - فيديو

الوكيل الإخباري- في حفل زفاف ملكي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، احتفل الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، المعروف بلقب "سهم"، بعقد قرانه على الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.



وشهد الحفل حضور نخبة من أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات، حيث تميّز بأجواء ساحرة وديكورات خيالية، إلى جانب تجهيزات غاية في الفخامة.

اضافة اعلان

وأُقيم الحفل في قاعة ذات تصميم عصري وأنيق، حيث زُيّن السقف بعناصر هندسية معلّقة تعكس الإضاءة بشكل جذاب، بألوان مريحة للعين.



أما الجدران، فازدانت بإضاءات عصرية بألوان الأزرق والبنفسجي، محاكيةً شلالات ضوئية تنساب بين الأعمدة الشفافة، مما أضفى أجواء حالمة على القاعة.







وجاءت المقاعد بألوان الكحلي والبيج، التي تم تنسيقها بطريقة مريحة وفاخرة، وزُيّنت بتنسيقات من الزهور البيضاء ولمسات من اللون الفيروزي، مما منح القاعة طابعاً يجمع بين الفخامة والبساطة في آنٍ واحد.



وتألقت الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بفستان زفاف ملكي ساحر من توقيع دار فيرزاتشي، واختارت قصة الـMermaid الراقية، وتميّز الفستان بقصّة محبوكة تبرز جمال القوام، مع تفاصيل ناعمة أضفت لمسة من الرقي، بينما جاء الذيل المزدوج ليجمع بين الفخامة والبساطة، ما جعل الإطلالة أيقونية.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)