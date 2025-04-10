حفل زفاف ملكي يلفت الأنظار.. فستان الأميرة حصة يُبهر رواد التواصل الاجتماعي - فيديو

وشهد الحفل حضور نخبة من أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات، حيث تميّز بأجواء ساحرة وديكورات خيالية، إلى جانب تجهيزات غاية في الفخامة.
أما الجدران، فازدانت بإضاءات عصرية بألوان الأزرق والبنفسجي، محاكيةً شلالات ضوئية تنساب بين الأعمدة الشفافة، مما أضفى أجواء حالمة على القاعة.
وجاءت المقاعد بألوان الكحلي والبيج، التي تم تنسيقها بطريقة مريحة وفاخرة، وزُيّنت بتنسيقات من الزهور البيضاء ولمسات من اللون الفيروزي، مما منح القاعة طابعاً يجمع بين الفخامة والبساطة في آنٍ واحد.
وتألقت الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالله بفستان زفاف ملكي ساحر من توقيع دار فيرزاتشي، واختارت قصة الـMermaid الراقية، وتميّز الفستان بقصّة محبوكة تبرز جمال القوام، مع تفاصيل ناعمة أضفت لمسة من الرقي، بينما جاء الذيل المزدوج ليجمع بين الفخامة والبساطة، ما جعل الإطلالة أيقونية.
-
أخبار متعلقة
-
دليل شامل لتحضيرات حفل زفاف صيفي مميز
-
ليلى عبداللطيف تثير الجدل بتوقعاتها لـ 2025 .. توترات أمريكية واستقرار عربي
-
4 كلمات تحمل الامتنان تنتظرها الأم من أطفالها عند نضوجهم
-
5 نصائح بسيطة للعناية بالنباتات في فصل الربيع
-
اندونيسيا.. شاهد سقوط سائق من جسر غير مكتمل بسبب خرائط Google
-
بريطانيا..خبراء يتوقعون أن تتولى كيت ميدلتون دور الملكة قريبا
-
وفاة مشجع زملكاوي بعد خسارة فريقه أمام ستيلينبوش
-
"هرم" غارق في اليابان .. لغز عمره 10 آلاف عام يحير العلماء