 
الثلاثاء 2024-10-08 09:47 ص
 

حفل زفاف يتحول إلى مأساة في المغرب

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل حفل زفاف في تاونات في المغرب إلى مأساة، بعد أن قتل أحد الحضور، ضيفاً آخر بعد مشادة كلامية بينهما.

وحسب التحريات الأولية للشرطة، دخل المتهم في خلاف مع الضحية، 19 عاماً، في الحفل، و تطور الأمر إلى مشادة بينهما وتعريض المجني عليه للضرب والجرح في الرقبة باستعمال السلاح.

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ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى الجامعي بفاس، متأثراً بالجرح الغائر الذي أصيب به.
وتمكّنت عناصر الشرطة القضائية  من توقيف المتهم في منطقة بوشابل، بعد ساعات قليلة من الجريمة.

 

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