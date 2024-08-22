 
الخميس 2024-08-22 09:54 ص
 

 

حفل زفاف يتحول إلى "معركة عنيفة" في الصين.. وهذا ما حدث

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 22-08-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   في واقعة صادمة، تحول حفل زفاف إلى مشاجرة عنيفة في بلدة ميان تشانو الصينية، حيث اندلعت مشاجرات عنيفة بين عائلتي العروسين.

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بدأت القصة عندما وصل العروسان إلى مكان الحفل، إلا أن الفرحة سرعان ما تحولت إلى حزن بعد نشوب خلاف حاد بين العائلتين حول قيمة المهر، وفقاً لموقع "arynews".


رفض العريس تلبية طلبات عائلة العروس، ما أدى إلى مواجهة عنيفة انتهت بطلاق العريس لزوجته ومغادرته الحفل.


أبدى والد العروس استياءه الشديد من الشعور بالخداع الذي انتابه بعد حفل الزفاف، حيث أن العريس الذي تقدم لخطبة ابنته كان شخصية مختلفة تماماً عن تلك التي تعرفوا عليها في البداية.


وأشار إلى أن هذه الأحداث غير المتوقعة أساءت إلى سمعة العائلة وكرامة ابنته.


تطور الموقف إلى جدال حاد استدعى تدخل الشرطة، التي تمكنت من تهدئة الأوضاع.

 

مصراوي

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