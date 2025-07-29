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حفل يتحوّل إلى كارثة في المغرب.. والسبب حلوى!

للال
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   تحوّل حفل عائلي أقيم مساء الأحد في منطقة زايو شمال شرقي المغرب إلى ليلة مأساوية، بعد أن تناول عدد من المدعوين حلوى تقليدية احتوت على شظايا زجاجية حادة، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة.

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و ظهرت على المصابين أعراض خطيرة عقب تناول الحلوى، من بينها نزيف في الفم والحلق، صعوبة في البلع، وآلام داخلية. وتم نقل المصابين إلى مستشفى القرب بزايو لتلقي الإسعافات الأولية، بينما جرى تحويل ثلاث حالات حرجة إلى المستشفى الحسني في مدينة الناظور نظراً لتدهور حالتهم الصحية.


وباشرت السلطات الأمنية تحقيقًا عاجلًا بإشراف من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد مصدر الشظايا الزجاجية وكيفية تسربها إلى الحلوى، وما إذا كانت الحادثة ناتجة عن خطأ غير مقصود أم بفعل فاعل.


الحادثة أثارت صدمة واسعة في أوساط سكان المنطقة، وسط مطالب بتشديد الرقابة على الأغذية المعدّة للمناسبات، وتعزيز الوعي بسلامة التحضير والتخزين.

 

لبنان 24 

 
 
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