الإثنين 2026-01-12 01:13 م

حفيدة هندية تحقق حلم جدّيها برؤية البحر لأول مرة وردّة فعلهما تخطف القلوب - فيديو

الإثنين، 12-01-2026 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   لاقى مقطع فيديو إنساني لفتاة هندية من مدينة مومباي تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، بعد توثيقها لحظة اصطحابها جدها وجدتها لرؤية البحر لأول مرة في حياتهما.

الفيديو، الذي نشرته ديفيا تاودي عبر إنستغرام، أظهر الزوجين المسنين وهما يقفان بهدوء على الشاطئ بملابس تقليدية، يبتسمان بينما تلامس الأمواج أقدامهما ويمسكان بأيدي بعضهما، في مشهد وصفه المتابعون بالمليء بالحب والبساطة.


وأوضحت ديفيا أن الرحلة كانت تحقيقاً لأمنية مؤجلة، مشيرة إلى أن جدّيها أمضيا حياتهما في قرية بعيدة عن السواحل، حيث حالت ظروف العمل والمسؤوليات دون السفر أو الترفيه.


وأثار المقطع نقاشاً حول الفجوة بين الأجيال وفرص السفر، فيما عبّر آلاف المتابعين عن تأثرهم بالمشهد، معتبرين أنه تذكير صادق بقيمة الامتنان واللحظات الإنسانية البسيطة.

 

 

 

